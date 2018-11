MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna: -2 alla Lazio

Penultimo allenamento settimanale in vista della sfida di Serie A contro la Lazio allo stadio Olimpico. Stamattina i rossoneri, a Milanello, sono scesi in campo a partire dalle 11.00.

Dopo una prima parte di riscaldamento in palestra, la squadra è uscita sul centrale dove ha proseguito nella fase di attivazione muscolare attraverso un torello effettuato tutti insieme nel cerchio di centrocampo. A seguire spazio a una serie di allunghi su metà campo per poi tornare a lavorare con il pallone per esercitazioni tecniche, uno-due in velocità e tiri in porta. Per concludere il gruppo si è dedicata alla tattica sulle palle inattive e alla partitella su campo ridotto.