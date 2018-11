MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna dei rossoneri

Secondo allenamento a Milanello nella settimana di sosta del campionato, senza i 12 Nazionali ma con diversi giovani del Milan Primavera aggregati. Dopo la ripresa di mercoledì pomeriggio, giovedì la squadra ha svolto un'altra singola sessione ma stavolta alla mattina.

IL REPORT

L'allenamento è iniziato alle 11.00 (campo 5). Terminata la sessione di torelli come riscaldamento, i rossoneri sono stati impegnati in alcune esecitazioni specifiche sul possesso palla, effettutate a grande intensità. Poi il gruppo si è spostato nella gabbia dove, sotto l'attenta supervisione di Mister Gattuso, ha giocato una serie di partitelle.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE

Per venerdì 16 è ancora in programma una sola seduta di lavoro a partire dalle 11.30: il ritrovo nello spogliatoio è fissato per le 11.00.