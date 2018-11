MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna dei rossoneri

Questa mattina una splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri a Milanello, dove alle 11.30 è iniziato il primo allenamento della settimana verso la quinta giornata del girone (Gruppo F) di Europa League.

IL REPORT

Tutti in palestra per il via del riscaldamento, proseguito sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi: il gruppo (al completo) si è cimentato in un torello per poi passare a una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi, le sagome e i paletti. Dopo è entrato in scena il pallone: squadra divisa in tre parti e spazio ad alcune esercizationi tecniche; nel frattempo i portieri hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore Valerio Fiori. Infine, possesso palla e partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE

Per la giornata di mercoledì 28, alla vigilia di Milan-Dudelange, alle 15.00 è prevista la conferenza stampa di Mister Gattuso insieme a un giocatore e alle 17.30 la rifinitura (primo quarto d ora aperto alla stampa).