MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna: palestra, tattica e partitella

Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione che li vedrà impegnati a Dublino per il preliminare di Europa League il prossimo giovedì 17 settembre contro lo Shamrock Rovers.

Via all'allenamento alle 10.30: prima l'attivazione muscolare in palestra, poi gruppo sul campo per il lavoro atletico, attraverso una serie di esercitazioni focalizzate sulla rapidità, e alcuni torelli a tema.

Archiviata la prima parte della seduta, la squadra si è focalizzata sul lavoro tattico, prima di chiudere la giornata con la consueta partitella su campo ridotto.