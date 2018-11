MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta odierna: squadra di nuovo in campo

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio, mercoledì 14 novembre, dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra da Mister Gattuso. A Milanello erano assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Rossoneri subito in campo sul centrale dove, dopo un breve torello, hanno iniziato l'attivazione muscolare con una sequenza di allunghi seguiti da una serie di esercizi a terra di stretching e di potenziamento. Terminata la prima parte dedicata al lavoro atletico, l'allenamento è proseguito con la squadra divisa in tre gruppi che si sono alternati in differenti tipi di esercitazioni tecniche con il pallone. La seduta si è poi chiusa con un possesso palla e una partitella a tema.