MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: rapidità, possesso palla e tecnica

Squadra a Milanello, questa mattina, sempre a ranghi ridotti complici gli impegni legati alle Nazionali, per il secondo allenamento della settimana. Inizio dei lavori in palestra dove il gruppo ha svolto la consueta attivazione muscolare, per poi uscire sul campo e proseguire la sessione con una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità. Al termine, spazio al possesso palla. Dopodiché una fase dedicata alla tecnica tramite alcune esercitazioni svolte su metà campo. Per concludere si è giocata una partitella su campo ridotto.