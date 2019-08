MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: ritmo, intensità e tecnica

Rossoneri al lavoro a Milanello per un'unica sessione pomeridiana in vista dell'atteso esordio stagionale in programma domenica a Udine. Il gruppo è sceso in campo alle 17 per iniziare il riscaldamento con alcuni esercizi di rapidità eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. Ritmo e intensità hanno caratterizzato questa prima parte di lavoro. A seguire spazio al pallone per una serie di esercitazioni tecniche, prima di dare spazio alla fase tattica eseguita su campo ribassato alle spalle della palestra.