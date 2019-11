MILANELLO REPORT - La squadra torna ad allenarsi

Domenica di lavoro per i rossoneri, che questa mattina si sono ritrovati a Milanello dopo il pareggio con il Napoli in campionato.

Sessione defaticante per i titolari impiegati a San Siro, che hanno svolto il lavoro in palestra. Prima di uscire in campo, attivazione muscolare all'interno della struttura anche per il resto della rosa. Squadra impegnata sul centrale: prima spazio ad alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome, poi lavoro tecnico attraverso una serie di esercitazioni basate su passaggi, cross e tiri in porta. Nel frattempo, i portieri hanno svolto una seduta specifica con il preparatore Luigi Turci. Infine, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto.

Per lunedì il programma prevede una giornata di riposo. La ripresa a Milanello è prevista per martedìcon un allenamento pomeridiano: ritrovo per pranzo.