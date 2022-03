MILANELLO REPORT: lavoro defaticante per i titolari di ieri, partitella con la Primavera per gli altri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Archiviato il Derby di Coppa Italia, i rossoneri si sono trovati questa mattina a Milanello per il primo allenamento in vista della trasferta di Napoli, in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari della gara di ieri sera. In campo, invece, gli altri componenti della rosa che, dopo aver svolto l'attivazione muscolare all'interno della struttura, hanno iniziato la seduta con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. Terminata la prima parte il gruppo ha disputato una partitella a ranghi misti con alcuni ragazzi della Primavera.

GIOVEDÌ 3 MARZO

Il programma di domani prevede un allenamento al pomeriggio.