MILANELLO REPORT - Mattina di lavoro per i rossoneri. Presenti anche Maldini e Massara

Squadra a Milanello questa mattina per il secondo allenamento in preparazione della prima giornata di campionato di lunedì 23 agosto alle ore 20.45, dove il Milan affronterà la Sampdoria a Genova. Presenti a Milanello per assistere all'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare per poi uscire sul campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove la squadra ha proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi fisici. Terminata la prima parte il gruppo si è spostato sul campo ribassato, dove ha svolto una serie di esercitazioni focalizzate sul possesso, prima di disputare una partitella su campo ridotto con la quale ha terminato l'allenamento odierno.

GIOVEDÌ 19 AGOSTO

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino.