MILANELLO REPORT - Milan, mattina di tattica e tecnica. Presenti Maldini e Massara

Allenamento in mattinata quest'oggi a Milanello dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Presenti per seguire la seduta anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra dove il gruppo, oltre alla consueta attivazione muscolare, ha svolto anche una serie di esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. A seguire squadra in campo, il rialzato, per iniziare con alcune esercitazioni tecniche - abbinate a un lavoro atletico - eseguite alla massima intensità possibile; lavoro sul possesso e alcune esercitazioni tattiche hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.

VENERDÌ 13 AGOSTO

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino.