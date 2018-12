MILANELLO REPORT - Potenziamento, tecnica e partitella in vista del Torino

Questa mattina una bella giornata di sole ha accolto i rossoneri a Milanello alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Gattuso.

IL REPORT

Squadra sul centrale alle 11.30 per iniziare il riscaldamento con un torello e poi spostarsi nella porzione di campo dietro la porta, dove il gruppo ha proseguito la fase di attivazione muscolare attraverso una serie di esercizi a secco e di potenziamento per gli arti inferiori utilizzando degli elastici. A seguire spazio a un lavoro tecnico effettuato tra le sagome alte, dopodiché un'esercitazione sul possesso palla e infine una partitella su campo ridotto. I portieri hanno svolto degli esercizi specifici per il ruolo agli ordini del preparatore Valerio Fiori, prima di aggregarsi per la partitella.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE

Per giovedì 6 è ancora prevista una sola sessione mattutina: squadra pronta alle 11.30.