MILANELLO REPORT - Riprendono gli allenamenti a Milanello

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Rientrati ieri sera da Dubai i rossoneri si sono ritrovati oggi a Milanello per pranzo per poi scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento.

REPORT

Inizio del lavoro in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo rialzato per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali. Terminata la prima parte la squadra ha iniziato il lavoro con il pallone con una serie di esercizi sul possesso.

L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.