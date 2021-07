MILANELLO REPORT: squadra al lavoro verso l'amichevole di domani contro la Pro Sesto

Questa mattina rossoneri a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno.

IL REPORT

Prima parte in palestra, per l'attivazione muscolare e lavoro sulla forza eseguito con l'ausilio degli attrezzi, per poi spostarsi sul campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove il gruppo ha iniziato con una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità. Terminata la prima parte la squadra ha iniziato il lavoro con il pallone con alcune esercitazioni tecniche seguite da una serie di esercizi sul possesso palla; l'allenamento è terminato dopo una serie di allunghi fatti sul lato lungo del campo.

SABATO 17 LUGLIO

Il programma di domani prevede allenamento al mattino e nel pomeriggio, alle 17, partita amichevole con la Pro Sesto.