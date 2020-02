MILANELLO REPORT - Squadra divisa tra palestra e campo

Squadra al lavoro questa mattina a Milanello per il secondo allenamento settimanale in vista della trasferta di Firenze, in programma sabato alle 20.45 allo Stadio Artemio Franchi.

Dopo la colazione nella Club House, i rossoneri sono scesi negli spogliatoi per poi iniziare il lavoro in palestra con una serie di esercizi finalizzati all'attivazione muscolare. A seguire la squadra si è divisa in due gruppi; il primo, composto dai giocatori impiegati contro il Torino, ha continuato con un lavoro di recupero sempre in palestra a cui sono seguiti degli allunghi sul campo.

Il secondo gruppo, invece, è uscito sul campo rialzato alle spalle della palestra per proseguire con un lavoro focalizzato sulla forza con la palla. Una serie di conclusioni in porta ha preceduto la partitella a campo ridotto, con cui si è conclusa la sessione odierna. Domani rossoneri attesi da una seduta pomeridiana a Milanello.