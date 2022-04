MILANELLO REPORT: tattica e possesso palla in vista della Fiorentina

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione di Milan-Fiorentina, in programma domenica a San Siro alle ore 15.00. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

L'allenamento è iniziato in palestra dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo, per proseguire la fase di riscaldamento con una serie di esercizi atletici. Il gruppo ha poi iniziato il lavoro basato sul possesso che ha preceduto la parte tattica della sessione odierna, che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.

SABATO 30 APRILE

Il programma di domani prevede l’allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.15.