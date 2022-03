MILANELLO REPORT - Tiri, possesso palla e tattica verso il Cagliari

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Allenamento mattutino per i rossoneri che si sono ritrovati nel Centro Sportivo di Milanello per colazione e poi per la penultima giornata di lavoro in vista della trasferta di sabato sera contro il Cagliari.

REPORT

Dopo un'attivazione tecnica che prevedeva delle esercitazioni con i giocatori divisi in quattro gruppi, alle prese con conclusioni in porte di piccole dimensioni, la squadra si è concentrata su tattica e possesso palla. Sotto gli occhi del Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini, l'allenamento si è concluso con una partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 18 MARZO

Domani alle 11.30 sarà prevista la consueta conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli. I i calciatori, invece, si ritroveranno per pranzo e prima della partenza per la Sardegna svolgeranno la rifinitura a Milanello.