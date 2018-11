MILANELLO REPORT - Torneo di calcio-tennis dove hanno partecipato anche Gattuso e il suo vice Riccio

Quello di stamattina è stato il terzo giorno di allenamenti a ranghi ridotti, vista l'assenza dei Nazionali, della squadra a Milanello.

IL REPORT

Rossoneri in campo alle 11.30 sul ribassato, alle spalle degli spogliatoi, dopo aver effettuato una prima parte di lavoro fisico in palestra L'attivazione muscolare è proseguita attraverso una serie di esercizi svolti tra gli ostacoli bassi e i paletti; a seguire spazio a una serie di torelli a tema. Poi è entrato in scena il pallone e il gruppo è stato diviso in quattro per dare vita a un divertente torneo di calcio-tennis al quale hanno partecipato anche Mister Gattuso e il suo vice Riccio.

SABATO 17 NOVEMBRE

Per la giornata di sabato 17 è in programma una singola sessione al mattino, a partire dalle 11.30, durante la quale verrà disputata una gara di allenamento con il Milan Primavera.