E' già passato in archivio il pari di Siviglia, in Europa League, per il Milan. La squadra rossonera, infatti, ha già iniziato a lavorare in vista della Juventus. La preparazione al match contro i bianconeri, in programma per domenica sera, proseguirà domani nel tardo pomeriggio quando la squadra rossonera scenderà in campo a Milanello alle 18 per la rifinitura.