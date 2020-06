MN - Allenamento tecnico per chi non ha giocato a Torino. Martedì pomeriggio la ripresa

Il Milan oggi si è ritrovato al centro sportivo per l'allenamento. I calciatori impegnati ieri all'Allianz Stadium hanno svolto defaticante, mentre chi non ha giocato ha partecipato ad una seduta tecnica. Consuete terapie invece per i rossoneri infortunati. Domani e lunedì i milanisti godranno di due giorni di riposo, la ripresa è in programma per martedì pomeriggio.

Di Antonio Vitiello