MN - Da Milanello, Kjaer ancora in gruppo. Musah non convocato per il Monza

Milan-Monza, sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 12:30 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, in streaming su DAZN, NOW, Sky Go e in live web testuale su MilanNews.it.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Simon Kjaer si è allenato con il resto del gruppo e corre verso la convocazione per la sfida col Monza quasi due mesi dopo l’infortunio muscolare. Discorso diverso, invece, per Yunus Musah: il centrocampista americano ha un affaticamento e per questo, a scopo precauzionale, non verrà convocato per la partita di domani alle 12:30 a San Siro.

di Antonio Vitiello