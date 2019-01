MN - Formazione anti Napoli: ballottaggio Abate-Calabria a destra

C'è un ballottaggio aperto in difesa per la maglia di terzino destro in vista della partita di domani contro il Napoli. Nella rifinitura odierna, Gattuso ha alternato Ignazio Abate e Davide Calabria nella formazione titolare, con il vice capitano rossonero che potrebbe avere la meglio con Calabria che vedrebbe così la titolarità domenica sera, all'Olimpico, contro la Roma.