MN - Jovic, buone risposte dalla caviglia: domani dovrebbe rientrare in gruppo

Anche oggi Luka Jovic, alle prese con una botta alla caviglia rimediata nell'ultima partita contro la Salernitana, non si è allenato in gruppo, ma ha svolto un lavoro personalizzato. A Milanello, secondo quanto appreso da Milannews.it, si respira comunque ottimismo in quanto il test è andato bene e la caviglia infortunata ha dato risposte positive.

Se queste sensazioni verranno confermate, domani l'attaccante serbo dovrebbe tornare ad allenarsi insieme al resto dei compagni e quindi essere poi convocato da Stefano Pioli per la gara di sabato alle 18 a San Siro contro il Sassuolo.