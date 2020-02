MN - Milanello, domani non ci sarà la conferenza pre-partita di Pioli

In ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, domani non ci sarà la consueta conferenza stampa a Milanello di Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Genoa di domenica. Il tecnico milanista parlerà solo ai microfoni di Milan TV: la sua intervista sarò trasmessa alle 12 in diretta sull'App del club di via Aldo Rossi e sul canale tematico rossonero.