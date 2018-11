MN - Milanello, Higuain interverrà in conferenza stampa insieme a Gattuso

In vista della sfida a San Siro contro il Dudelange, oltre a Rino Gattuso, interverrà oggi in conferenza stampa anche Gonzalo Higuain, che domani sera tornerà in campo dal primo minuto dopo aver saltato la gara contro la Lazio per squalifica. I due rossoneri parleranno alle 15 nella sala delle conferenze di Milanello.