MN - Pioli sorride: Giroud e Ibra stanno bene, Romagnoli verso il recupero

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Olivier Giroud oggi ha volto un allenamento sul campo con corsa e scatti, evitando solo la parte in gruppo per non rischiare di incidere sulla ferita alla caviglia riportata nel match contro il Napoli. In ogni caso il francese sta bene. In fase di recupero pure Alessio Romagnoli. Zlatan Ibrahimovic invece ha svolto un programma di gestione personale tra campo e palestra ma anche lui non ha problemi e contro l’Empoli ci sarà.

