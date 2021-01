MN - Tonali a riposo per essere disponibile a Cagliari. Ibra aumenterà il minutaggio. Su Saelemaekers e Bennacer...

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, vi sarebbero alcune novità dall'infermeria rossonera. Per quanto riguarda la condizione fisica di Tonali, il centrocampista italiano sta meglio e dovrebbe riposare col Torino in Coppa Italia in modo tale da essere disponibile per la gara in campionato contro il Cagliari. Tra gli infortunati si segnala il miglioramento delle condizioni di Saelemaekers più vicino al rientro rispetto a Bennacer. Nella prossima sfida con i granata Ibrahimovic dovrebbe aumentare il minutaggio per poi essere schierato come titolare a Cagliari. Rafael Leao dovrebbe giocare in Coppa poiché salterà la gara in Sardegna per squalifica.

di Antonio Vitiello