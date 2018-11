MN - Verso Milan-Dudelange: domani conferenza alle 15 e rifinitura alle 17.30 a Milanello

In vista della sfida di giovedì a San Siro contro il Dudelange, valida per la quinta giornata del Girone F di Europa League, Rino Gattuso e un giocatore rossonero interverranno in conferenza stampa domani pomeriggio alle 15 a Milanello, mentre l'allenamento di rifinitura è in programma sempre nel Centro sportivo di Carnago a partire dalle 17.30.