MTV - Il racconto della giornata a Milanello: giocatori presenti nonostante il riposo

Nel corso de "L'Inferno del Lunedì", il collega di Milan TV Francesco Specchia ha fornito le ultime da Milanello. Un gran numero di giocatori, nonostante il giorno di riposo, ha deciso di presentarsi nel centro sportivo rossonero tra lavori di palestra e massaggi, tutto suddiviso in due gruppi. Settimana importante con un doppio impegno ufficiale, che ripartirà domattina con l'allenamento delle 11.30 per poi vivere nella giornata di mercoledì la vigilia di Europa League. Una seduta alle 17 con tanto di video per studiare il Dudelange per provare a vincere ad ogni costo il match di giovedì.