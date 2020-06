Sky - Milan, nuovo esame per Ibra: probabile rientro con la Spal. Kjaer out contro la Roma

Secondo quanto riferisce Sky, questa mattina Simon Kjaer si è sottoposto ad un esame al ginocchio che hanno escluso lesioni legamentose. Si tratta comunque di un trauma distorsivo che dovrebbe costringerlo ad osservare qualche giorno di riposo e a saltare quindi la prossima partita contro la Roma.

Anche Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto stamattina ad un nuovo esame di controllo del suo polpaccio infortunato: il rientro in campo dello svedese dovrebbe avvenire contro la Spal, tanto che oggi non si è allenato ancora in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato in palestra.