Sky - Milanello, anche oggi Musah si è allenato a parte

Come riferisce Sky, anche oggi Yunus Musah non si è allenato insieme al resto del gruppo rossonero, ma ha lavorato a parte a Milanello. Il centrocampista americano, arrivato in estate al Milan dal Valencia, è alle prese con un affaticamento muscolare accusato dopo la partita contro il Newcastle in Champions League.

A questo punto, salvo clamorose sorprese, la sua presenza sabato contro il Sassuolo è sempre più complicata. Vedremo se domani e venerdì Musah tornerà ad allenarsi gruppo, solo in quel caso avrebbe chance di essere convocato da Pioli per la gara contro i neroverdi. La sensazione comunque è che non dovrebbe recuperare.