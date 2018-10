Sky - Milanello: Caldara interamente in gruppo, Conti in crescita

Buone notizie da Milanello sul capitolo recuperi. Secondo Peppe Di Stefano in collegamento per Sky Sport 24, Gattuso può sorridere per gli aggiornamenti dell'infermeria: Mattia Caldara ha svolto totalmente in gruppo l'allenamento odierno. Altro fattore positivo il momento di Andrea Conti: per l'ex terzino dell'Atalanta prosegue il percorso di crescita e reinserimento completo all'interno di questo nuovo Milan.