Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24 in collegamento da Milanello, è in corso l'allenamento odierno del Milan e anche oggi gli infortunati Pierre Kalulu, Junior Messias e Zlatan Ibrahimovic stanno lavorando a parte. Nessuno dei tre sarà a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di domenica sul campo del Napoli.