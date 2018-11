Sky - Milanello, presente Gattuso con il suo staff. Ci sono anche alcuni giocatori infortunati

Nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra dopo il successo di Udine, Rino Gattuso è presente oggi a Milanello insieme al suo staff per preparare una settimana molto intensa per il Milan, nella quale affronterà prima il Betis in Europa League e poi la Juventus in campionato. Nel Centro sportivo di Carnago ci sono poi anche alcuni giocatori che sono alle prese con problemi fisici, come per esempio Calabria e Calhanoglu. Lo riferisce Sky.