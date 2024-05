5-0 al Bochum: sale a 50 la striscia di partite utili del Leverkusen

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Continua inarrestabile la marcia del Bayer Leverkusen in Bundesliga. Oggi i neocampioni di Germania sono andati a vincere per 5-0 sul campo del Bochum, portando a 50 la striscia di partite utili in tutte le competizioni, che dura dall'inizio di questa stagione. In particolare, i prossimi avversari dell'Atalanta nella finale di Europa League in 33 partite di campionato hanno ottenuto 27 vittorie e 6 pareggi. Nel match di oggi il compito del Leverkusen è stato facilitato dal fatto che Passlack si sia fatto espellere già nel primo tempo, lasciando il Bochum in dieci. A segno per gli ospiti Schick e Boniface e Adli, Stanisic e Grimaldo (nel recupero) nella ripresa. (ANSA).