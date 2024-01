Allenatore Brest: "Se Brassier finirà qui la stagione? Non lo so, ma lo spero"

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara di Coppa di Francia contro l'Angers, Eric Roy, allenatore del Brest, ha parlato così del futuro di Lilian Brassier, difensore centrale che piace molto al Milan: "Non ho l'impressione che stia passando un momento difficile, è abbastanza tranquillo da quello che vedo in allenamento - le parole del tecnico riportate da Ouest-France -. È sempre bello avere tanti club interessati a te, piuttosto che non averne affatto.

Se Brassier finirà la stagione a Brest? Non lo so. Non posso rispondere a questa domanda. Ma lo spero. Sono d'accordo sul fatto che ci sono giocatori che non possiamo trattenere, ma non ho paura del mercato invernale. Ci saranno sempre 11 giocatori ad iniziare le partite. I giocatori non sono disturbati dalle eventuali richieste che hanno e credo che siano contenti dell'avventura che stanno vivendo qui".