Ancelotti vince la sfida con Gattuso: Real in finale di Supercoppa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo le chiacchiere degli ultimi giorni sul rapporto che pare essersi raffreddato tra Carlo Ancelotti e Rino Gattuso, i due ieri sera si sono affrontati in Arabia Saudita per la semifinale di Supercoppa Spagnola. I tempi regolamentari sono finiti 1-1 con Benzema che ha aperto le danze per il Real Madrid su rigore e il Valencia che ha trovato il pareggio con Samuel Lino. Alla fine a spuntarla sono stati i Campioni d'Europa dal dischetto con Courtois che si è rivelato decisivo.