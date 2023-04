Anche l'Eintracht pensa a Wahi. Il talento francese del Montpellier piace al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Elye Wahi è uno dei giovani più interessanti della Ligue 1 e piace molto al Milan. Per il Montpellier sarà difficile trattenerlo e per il 20enne talento francese, come per tanti altri giovani connazionali, potrebbero aprirsi le porte della Bundesliga: come riporta Sport Bild, sulle sue tracce ci sarebbe l'Eintracht Francoforte.