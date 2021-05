AS sulla trattativa tra il Barcellona e Donnarumma: "La tentazione si consolida..."

Il quotidiano spagnolo 'AS' nella sua versione online conferma quest'oggi dei contatti proficui e diretti che ci sono stati anche nelle ultime ore tra il presidente Laporta e Mino Raiola per il possibile trasferimento al Barcellona di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto col Milan.

"La tentazione Donnarumma si consolida in casa Barcellona", il titolo proposto da AS. "La tentazione di mettere sotto contratto Gigio - si legge - cresce negli uffici del Camp Nou, anche se tutti sono consapevoli che si tratta di un'operazione che va messa in piedi parallelamente a un'importante cessione, quella di Ter Stegen".