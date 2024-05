B. Fernandes giura fedeltà allo United: "Sarò qui finche la società mi vorrà"

Torna a parlare anche Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, dopo un periodo in cui si è parlato tantissimo di lui in ottica prossima stagione. Il capitano dei Red Devils è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo per 3-2 sul Newcastle: "Il lavoro non è ancora finito, abbiamo una partita in Premier League e poi la gara più importante della stagione, la finale di FA Cup. Per noi è stata una stagione difficile, la classifica lo dimostra, ne siamo tutti consapevoli. I tifosi sono stati fantastici, ci hanno sostenuto per tutta la stagione, apprezziamo quello che hanno fatto per noi. Vogliamo fare meglio, i nostri sostenitori lo meritano, ci abbiamo provato, ma i risultati non dimostrano questo. Posso dire che tutti hanno dato il massimo, anche se non è stato abbastanza".

La sua è stata una prestazione da capitano.

"Non esiste la prestazione di un capitano. Non sono diverso da nessuno solo perché ho la fascia al braccio. Faccio sempre del mio meglio e facciamo sempre del nostro meglio per il club, nessuno nasconde che giochiamo per un grande club e che dobbiamo alzare i nostri standard ogni volta".

Rimarrà al Manchester United?

"Sarò qui fino a quando la società mi vorrà e la società vorrà che io faccia parte del futuro. Se per qualche motivo non mi vogliono, allora andrò via"