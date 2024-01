Chalobah piace in Serie A, ma non solo: sul difensore si muove il Fulham

Tra i nomi per la difesa del Napoli emersi negli ultimi giorni c'è anche quello di Trevoh Chalobah (24 anni), difensore classe 1999 dal doppio passaporto inglese e della Sierra Leone di proprietà del Chelsea in cui però si trova ai margini della rosa, non avendo ancora collezionato neanche un minuto con la maglia dei Blues in questa stagione. Inevitabile che il calciatore si stia guardando attorno già in questa finestra invernale di trasferimenti alla ricerca di una soluzione ideale per lui e per il prosieguo della sua carriera nell'immediato.

E nelle passate settimane è emersa più di un'opzione collegata alla Serie A: prima era uscita l'ipotesi Milan, quindi un possibile approdo nella Roma (tramontato quando i giallorossi hanno preso Huijsen in prestito dalla Juve) e infine l'idea Napoli, con curiosa connessione con il fratello Nathaniel che in azzurro ci ha giocato.

Secondo quanto si apprende da Sky Sports Deutschland, però, ci sono altre idee sul banco per Chalobah: a volerlo ci sarebbe adesso il Fulham, che pensa di proporre al più presto un prestito di durata semestrale con diritto di riscatto inserito al suo interno. Potrebbe dunque non essere in Serie A il prosieguo della carriera di Chalobah, ma ancora nella Premier League, il suo attuale campionato. I Cottagers stanno andando in pressing.