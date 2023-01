Chelsea, con l'acquisto di Joao Felix superati i 350 milioni della scorsa estate

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Chelsea è la squadra che ha speso di più dall'estate, da quando ha cambiato proprietà passando dalle mani dell'oligarca russo Abramovich a quelle di Todd Boehly. Con gli ultimi acquisti invernali (Datro Fofana, Badiashile, Andrey Santos e Joao Felix) i soldi messi dal club per gli acquisti dall'estate oggi arrivano all'impressionante quota di 355 milioni di euro. Gli ultimi 11 per avere Felix fino a giugno, pesante ingaggio escluso. Nessuno spende come i Blues in Europa sul mercato e fa ancora più specie il dato se paragonato a quanto entrato in cassa per le cessioni, appena poco più di 50 milioni di euro.