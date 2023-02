Chelsea, Potter denuncia: "Sono arrivate minacce di morte per me e la mia famiglia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Graham Potter, allenatore del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa commentando la delicata situazione che sta vivendo in casa Blues: "Qualcuno mi supporto, ma ho anche ricevuto anche e-mail non così carine, in cui vengo minacciato di morte o augurano la morte ai miei figli. E' una situazione difficile, ma mi sono detto che più vai in alto e più aumenta la pressione, anche da questo punto di vista. Potrei dirvi che non m'importa cosa pensa la gente, ma mentirei. A tutti importa, per natura si dà adito ai pensieri delle persone perché siamo tutti socialmente connessi".