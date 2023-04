Chelsea, Ziyech in uscita in estate: piace anche al Tottenham

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sono tante le possibili destinazioni future per Hakim Ziyech. L'estate prossima dovrebbe essere quella buona per l'addio tante volte annunciato e poi mai concretizzato (a gennaio anche per incomprensioni con il PSG) e, secondo Football Insider, il talento marocchino di 30 anni - accostato nei mesi scorsi anche a Milan e Roma - potrebbe cambiare sì maglia ma non città, visto che sule sue tracce c'è anche il Tottenham, che deve ricostruire il progetto tecnico con un nuovo allenatore.