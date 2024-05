Clamoroso a Barcellona: Laporta riflette sul futuro di Xavi. Ecco perché

Un nuovo, clamoroso colpo di scena potrebbe travolgere il Barcellona nei prossimi giorni. Dopo l'inaspettato cambio di rotta di Xavi, che ha deciso di restare alla guida della squadra blaugrana nonostante avesse annunciato a gennaio l'intenzione di lasciare a fine stagione, le prossime potrebbe essere ore di riflessione per il presidente Joan Laporta.

Secondo quanto riportato da Catalunya Radio, il numero uno del club catalano avrebbe deciso all'ultimo momento di non recarsi ad Almeria per la sfida del 36esimo turno in corso di svolgimento. Laporta sarebbe rimasto "sconvolto" dall'ultima conferenza stampa del tecnico, in cui Xavi ha parlato senza mezze misure delle difficoltà della società: "Il tifoso deve capire che la situazione è difficile, soprattutto a livello economico. La programmazione sportiva sarà dettata dalla situazione finanziaria", ha dichiarato l'ex centrocampista, in perfetto contrasto con quella fiducia trasmessa al presidente nel giorno in cui è stata annunciata la sua conferma.

Non solo Laporta, ma nemmeno il direttore sportivo Deco ha seguito la squadra nella penultima trasferta del campionato. Il portoghese è ufficialmente in patria per ragioni personali, ma l'assenza contemporanea delle due figure di spicco sta facendo scalpore in questo momento. Attenzione, dunque, a quello che potrebbe succedere nelle prossime ore.