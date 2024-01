Coppa D'Africa, il centrocampista egiziano Ashour d'urgenza in ospedale: "Ero tra la vita e la morte"

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juventus e proseguire quindi nel proprio buon momento di forma. Doveroso però aprire una piccola parentesi anche sulla Coppa D'Africa, che ha terminato da poco le partite dei gironi. È ora tempo di ottavi di finale, con la Nigeria di Chukwueze impegnata contro il Camerun, mentre l'Algeria di Bennacer è stata eliminata dal torneo, anche un po' a sorpresa.

Particolare e non di certo felice notizia riguarda proprio l'attuale competizione africana: come riportato da SportMediaset, Il centrocampista dell'Egitto Emam Ashour ha rischiato la vita dopo aver tentato una capriola acrobatica in allenamento: è caduto sbattendo la testa ed è stato portato d'urgenza in ospedale dove è sotto osservazione. "Ero tra la vita e la morte" - ha scritto su Instagram dal letto di ospedale, per lui un trauma cranico, il giocatore salterà ovviamente gli ottavi di finale contro il Congo.