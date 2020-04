Coronavirus, il bollettino dalla Francia: 389 morti nelle ultime 24 ore

Sale a 22.245 il numero dei decessi registrati in Francia dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus. È questo il bilancio dopo il bollettino quotidiano del direttore generale della <i>santé</i>, <b>Jerome Salomon</b>: il computo delle ultime 24 ore parla di altri 389 morti, a cui sono da aggiungersi 305 decessi non computati nei giorni di martedì e mercoledì. Molto pesante il bilancio dei pazienti in terapia intensiva: sono 4.870, con un decremento di 183 rispetto a ieri. I casi attivi nel Paese sono 122.577.