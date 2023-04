Crisi Bayern Monaco, l'ad Kahn: "Con questo carattere sarà difficile vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'amministratore delegato del Bayern Monaco, Oliver Kahn, è entrato negli spogliatoi per parlare con la squadra dopo il clamoroso 3-1 a Mainz, in compagnia del presidente Herbert Hainer e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, dove ha tenuto anche un breve discorso. Queste poi le dichiarazioni rese alla Bild: "Un secondo tempo catastrofico! E noi siamo la squadra che voleva confermarsi campione di Germania? Con un tale carattere sarà molto difficile essere campioni". E su Tuchel: "Thomas Tuchel è l'ultimo di cui dobbiamo discutere. Fa di tutto per far progredire i ragazzi".