Dal Sudamerica, l'Italia chiede al Brasile di far scontare a Robinho la sua pena

Secondo quanto riportato dal sito brasiliano UOL, riportato in Italia da Il Post, il governo italiano avrebbe inviato un'ordinanza di richiesta a quello brasiliano per far scontare a Robinho e all'amico Riccardo Falco la pena dopo essere stati condannati sulla nostra penisola per uno stupro di gruppo avvenuto nel 2013 su una ragazza di 23 anni. Il Brasile aveva rifiutato l'estradizione dunque oggi il governo italiano chiede che Robinho possa scontare la sua pena direttamente in Sudamerica.