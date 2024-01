Dall'Argentina: il Boca Juniors vorrebbe ingaggiare Luka Romero in prestito

Le voci dall'Argentina sono chiare: secondo "Dsports" il Boca Juniors sarebbe intenzionato a ingaggiare Luka Romero in prestito. Il club si sarebbe messo in contatto con il Milan per un anno di prestito. Il calciatore si era già convinto, come raccontato da MilanNews.it, a lasciare i rossoneri in prestito, con il Como in pole position per fargli fare minuti in Serie B.

Le priorità di Romero, secondo "Dsports", cambierebbero in caso di offerta del club argentino, privilegiando quest'ultima a discapito delle altre provenienti dall'Italia.